"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"

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"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "РБ Лейпциг".

"Бавария" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Вольфсбурга" на два очка.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4

Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 58), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 71).

"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.  

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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