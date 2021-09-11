"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "РБ Лейпциг".
"Бавария" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Вольфсбурга" на два очка.
"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4
Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 58), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 71).
"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20