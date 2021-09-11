"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"

Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "РБ Лейпциг".

"Бавария" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Вольфсбурга" на два очка.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4

Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 58), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 71).

"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.

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