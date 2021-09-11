"Шахтер" одержал победу над "Днепр-1"

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"Шахтер" одержал победу над "Днепр-1"Фото: сайт "Шахтера"

В рамках 7-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Днепр-1".

"Горняки" продолжают занимать второе место. Их отставание от "Динамо" составляет 3 очка.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Фернандо, 15 - 1:0, Траоре, 87 - 2:0

"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили (Исмаили, 62), Степаненко (Маркос Антонио, 80), Майкон, Тете (Соломон, 62), Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 62).

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко (Чуже, 72), Когут, Гуцуляк (Билл, 87), Довбик.

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