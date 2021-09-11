"Шахтер" одержал победу над "Днепр-1"
Фото: сайт "Шахтера"
В рамках 7-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Днепр-1".
"Горняки" продолжают занимать второе место. Их отставание от "Динамо" составляет 3 очка.
"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Фернандо, 15 - 1:0, Траоре, 87 - 2:0
"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили (Исмаили, 62), Степаненко (Маркос Антонио, 80), Майкон, Тете (Соломон, 62), Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 62).
"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко (Чуже, 72), Когут, Гуцуляк (Билл, 87), Довбик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13