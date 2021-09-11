Роналду высказался о своем дубле в матче с "Ньюкаслом"

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Роналду высказался о своем дубле в матче с "Ньюкаслом"Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал комментарии после своего дубля в игре против "Ньюкасла" (4:1).

"Я не ожидал, что смогу забить два гола. Один - ожидал, но не два. И я ценю наших болельщиков и то, что они для меня сегодня сделали. Я горжусь этим. Самое важное - побеждать. "МЮ" должен быть на своем месте. Он должен выигрывать, выстраивать команду, создавать победный менталитет. Мы сконцентрированы на этом. Разумеется, я рад, что забил, не буду скрывать этого, однако главное - команда, и она выступила хорошо.

Ощущения потрясающие. Когда я вышел в стартовом составе, то, клянусь, нервничал! Естественно, я не ожидал, что всю игру болельщики будут распевать мое имя. Я сильно нервничал, и хотя, возможно, это не было заметно, так оно и было. Меня встретили великолепно, а я хочу побеждать и помогать команде.

Я вчера вечером думал о том, что хочу сыграть хорошо и показать, что до сих пор способен помогать команде. Это невероятный клуб, и я горд играть за него. Буду отдавать все силы ради того, чтобы и мною гордились.

Все знают, что в Англии футбол не такой, как в других странах. И, честно говоря, это самый особенный футбол. Я перешел сюда в 18 лет, и ко мне здорово относились, поэтому я и вернулся", - приводит слова Роналду ВВС.

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