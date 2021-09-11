Роналду высказался о своем дубле в матче с "Ньюкаслом"
Фото: инстаграм Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал комментарии после своего дубля в игре против "Ньюкасла" (4:1).
"Я не ожидал, что смогу забить два гола. Один - ожидал, но не два. И я ценю наших болельщиков и то, что они для меня сегодня сделали. Я горжусь этим. Самое важное - побеждать. "МЮ" должен быть на своем месте. Он должен выигрывать, выстраивать команду, создавать победный менталитет. Мы сконцентрированы на этом. Разумеется, я рад, что забил, не буду скрывать этого, однако главное - команда, и она выступила хорошо.
Ощущения потрясающие. Когда я вышел в стартовом составе, то, клянусь, нервничал! Естественно, я не ожидал, что всю игру болельщики будут распевать мое имя. Я сильно нервничал, и хотя, возможно, это не было заметно, так оно и было. Меня встретили великолепно, а я хочу побеждать и помогать команде.
Я вчера вечером думал о том, что хочу сыграть хорошо и показать, что до сих пор способен помогать команде. Это невероятный клуб, и я горд играть за него. Буду отдавать все силы ради того, чтобы и мною гордились.
Все знают, что в Англии футбол не такой, как в других странах. И, честно говоря, это самый особенный футбол. Я перешел сюда в 18 лет, и ко мне здорово относились, поэтому я и вернулся", - приводит слова Роналду ВВС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18