Сульшер оценил дебют Роналду

Фото: твиттер "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о дебюте Криштиану Роналду в игре с "Ньюкаслом" (4:1).

"Радостно, когда побеждаешь в игре. Когда видишь счастье болельщиков, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это "Манчестер Юнайтед". Ничего не изменилось.

Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел игру, отлично забегал, хорошо связывал игру. Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны", - приводит слова Сульшера ВВС.

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