Витория прокомментировал победу над "Химками"

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Витория прокомментировал победу над "Химками" Фото твиттер "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Химками" (3:1).

"Это была отличная игра. Важная победа для нас. Хочу отметить концентрацию футболистов, мы продемонстрировали качественную игру.

Возможно, на фоне предыдущих неудач головы немного перегружены, но мы победили. Некоторые футболисты получили дисквалификацию, однако мы довольны победой", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".

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