"Реал" определился с клаусулой Мбаппе в случае перехода игрока

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"Реал" определился с клаусулой Мбаппе в случае перехода игрока Фото: инстаграм Мбаппе

"Реал" намерен подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2022 года.

По сведениям AS, в случае перехода француза "Реал" пропишет в его контракте клаусулу в размере 1 миллиарда евро, чтобы обезопасить игрока от интереса других клубов.

Отмечается, что "Реал" готов предложить Мбаппе зарплату 20 миллионов евро за сезон, что намного меньше, чем игроку предлагает ПСЖ по новому контракту. Однако "Реал" готов заплатить футболисту подписной бонус в размере 30 миллионов евро.

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