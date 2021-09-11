"Реал" определился с клаусулой Мбаппе в случае перехода игрока
Фото: инстаграм Мбаппе
"Реал" намерен подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2022 года.
По сведениям AS, в случае перехода француза "Реал" пропишет в его контракте клаусулу в размере 1 миллиарда евро, чтобы обезопасить игрока от интереса других клубов.
Отмечается, что "Реал" готов предложить Мбаппе зарплату 20 миллионов евро за сезон, что намного меньше, чем игроку предлагает ПСЖ по новому контракту. Однако "Реал" готов заплатить футболисту подписной бонус в размере 30 миллионов евро.
Читайте также: Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Монако" без Головина проиграл "Марселю"
-
"Фиорентина" без Кокорина победила "Аталанту" Миранчука
-
Давид Луиз стал игроком "Фламенго"
-
Министр спорта Подмосковья остался недоволен работой ВАР на матче со "Спартаком"
-
"Реал" определился с клаусулой Мбаппе в случае перехода игрока
-
Витория прокомментировал победу над "Химками"
-
"Барселона" определила главные трансферные цели на следующее лето
-
Сульшер оценил дебют Роналду
-
Роналду высказался о своем дубле в матче с "Ньюкаслом"
-
"Шахтер" одержал победу над "Днепр-1"
-
"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"
-
Дубль Лукаку помог "Челси" разгромить "Астон Виллу"
-
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А
-
"Спартак" победил "Химки", но пропустил от Глушакова
-
Роналду ярко отреагировал на феерическое возвращение в АПЛ
-
Соболев не поможет "Спартаку" в матче с ЦСКА
-
Спасение "Торпедо", успехи "Спартака-2" и феерия "Оренбурга": все результаты 10-го тура ФНЛ
-
ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"
-
Роналду вошел в топ-3 самых возрастных авторов голов в истории "Манчестер Юнайтед"
-
Семак высказался о победе "Зенита" в матче с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14