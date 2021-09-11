Министр спорта Подмосковья остался недоволен работой ВАР на матче со "Спартаком"
Фото: твиттер "Спартака"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков оценил судейство в игре "Химок" против "Спартака" (1:3).
Напомним, что на 40-й минуте главный судья Сергей Иванов отменил гол "Химок" из-за офсайда.
"Проиграли, всегда тяжело проигрывать. После первого тайма появился вопрос, зачем нужен ВАР, если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, однако все равно двигаемся дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше.
Судейство традиционно не комментируем, однако если есть ВАР, то необходимо его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там все посмотрели, офсайда, разумеется, не было никакого.
Если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Однако ничего страшного, идем дальше, "Спартак" сильнее, это футбол", - приводит слова Терюшков ТАСС.
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