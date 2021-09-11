Давид Луиз стал игроком "Фламенго"

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Давид Луиз стал игроком "Фламенго"Фото: твиттер "Фламенго"

Защитник Давид Луиз вернулся в Бразилию.

Сообщается, что 34-летний бразилец подписал контракт с "Фламенго" до декабря 2022 года.

Последним клубом Луиза был "Арсенал", который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента.

Напомним, что Луиз покинул Бразилию в 2007 году.

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