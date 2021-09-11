"Фиорентина" без Кокорина победила "Аталанту" Миранчука
Фото: твиттер "Фиорентины"
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Аталанта" уступила "Фиорентине".
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук провел на поле 50 минут, а Александр Кокорин остался в запасе.
"Аталанта" - "Фиорентина" 1:2
Голы: Влахович (пен), 33 - 0:1, Влахович (пен), 49 - 0:2, Сапата (пен), 65 - 1:2
"Аталанта": Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мэле (Гозенс, 50), Фройлер, Пашалич (Иличич, 82), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82), Миранчук (Малиновский, 50).
"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17