"Фиорентина" без Кокорина победила "Аталанту" Миранчука

Фото: твиттер "Фиорентины"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Аталанта" уступила "Фиорентине".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук провел на поле 50 минут, а Александр Кокорин остался в запасе.

"Аталанта" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Влахович (пен), 33 - 0:1, Влахович (пен), 49 - 0:2, Сапата (пен), 65 - 1:2

"Аталанта": Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мэле (Гозенс, 50), Фройлер, Пашалич (Иличич, 82), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82), Миранчук (Малиновский, 50).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).

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