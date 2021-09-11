"Монако" без Головина проиграл "Марселю"
Фото: твиттер "Марселя"
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Марселю".
Благодаря победе "Марсель" поднялся на пятое место. "Монако" остается 14-м.
"Монако" - "Марсель" 0:2
Голы: Дьенг, 37 - 0:1, Дьенг, 60 - 0:2
"Монако": Нюбель, Матсима (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Жан Лукас, 60), Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боадю, 60).
"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Гуйе, 79), Камара, Ронжье, Ундер (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Харит (Жерсон, 72), Дьенг (Луис Энрике, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13