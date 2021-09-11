"Монако" без Головина проиграл "Марселю"

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"Монако" без Головина проиграл "Марселю"Фото: твиттер "Марселя"

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Марселю".

Благодаря победе "Марсель" поднялся на пятое место. "Монако" остается 14-м.

"Монако" - "Марсель" 0:2

Голы: Дьенг, 37 - 0:1, Дьенг, 60 - 0:2

"Монако": Нюбель, Матсима (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Жан Лукас, 60), Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боадю, 60).

"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Гуйе, 79), Камара, Ронжье, Ундер (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Харит (Жерсон, 72), Дьенг (Луис Энрике, 67).

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