"Атлетик" одержал победу над "Мальоркой"

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"Атлетик" одержал победу над "Мальоркой"Фото: твиттер "Атлетика"

Представляем результаты матчей 4-го тура испанской Ла Лиги.

"Атлетик" - "Мальорка" 2:0

Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Уильямс, 74 - 2:0

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 73), Венседор (Саррага, 63), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Беренгер (Уильямс, 63), Уильямс (Серрано, 83), Муниаин.

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба (Батталья, 73), Кубо (Пратс, 77), Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Фер Ниньо.  


"Леванте" - "Райо Вальекано" 1:1

Голы: Рохер Марти (пен), 39 - 1:0, Гвардиола, 90 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Мартинес (Пепелу, 79), Моралес, Рохер Марти (Сон, 75), Кантеро (Дани Гомес, 59).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Бебе, 73), Трехо (Унаи Лопес, 66), Меркеланс (Паласон, 14).

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