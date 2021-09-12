"Атлетик" одержал победу над "Мальоркой"
Фото: твиттер "Атлетика"
Представляем результаты матчей 4-го тура испанской Ла Лиги.
"Атлетик" - "Мальорка" 2:0
Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Уильямс, 74 - 2:0
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 73), Венседор (Саррага, 63), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Беренгер (Уильямс, 63), Уильямс (Серрано, 83), Муниаин.
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба (Батталья, 73), Кубо (Пратс, 77), Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Фер Ниньо.
"Леванте" - "Райо Вальекано" 1:1
Голы: Рохер Марти (пен), 39 - 1:0, Гвардиола, 90 - 1:1
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Мартинес (Пепелу, 79), Моралес, Рохер Марти (Сон, 75), Кантеро (Дани Гомес, 59).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Бебе, 73), Трехо (Унаи Лопес, 66), Меркеланс (Паласон, 14).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14