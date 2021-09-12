"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд АПЛ

Фото: инстаграм Райса

"Манчестер Юнайтед" всерьез настроен заполучить хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса следующим летом.

Как сообщает Todofichajes, "красные дьяволы" могут предложить за трансфер игрока 117 миллионов евро, что может стать рекордом для АПЛ.

Напомним, что на данный момент самым дорогим трансфером в истории АПЛ является переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 116 миллионов евро.

Ранее интерес к 22-летнему англичанину проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".

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