Марио Фернандес выбыл на длительный срок
Фото сайт РПЛ
Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл из-за травмы.
Как сообщает "Чемпионат", у футболиста повреждение колена, из-за которого он пропустит около двух месяцев.
Отмечается, что травму Фернандес получил в расположении сборной России.
В этом сезоне Марио Фернандес провел за ЦСКА 6 игр.
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