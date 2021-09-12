Марио Фернандес выбыл на длительный срок

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Марио Фернандес выбыл на длительный срок Фото сайт РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл из-за травмы.

Как сообщает "Чемпионат", у футболиста повреждение колена, из-за которого он пропустит около двух месяцев.

Отмечается, что травму Фернандес получил в расположении сборной России.

В этом сезоне Марио Фернандес провел за ЦСКА 6 игр.

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