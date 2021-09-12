Тилеманс отреагировал на интерес со стороны "Барселоны"

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Хавбек "Лестера" Юри Тилеманс попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Mundo Deportivo, сам 24-летний бельгиец готов продолжить карьеру в каталонском клубе. Ранее интерес к игроку проявлял "Реал".

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Тилеманса 9 голов и 6 ассистов в 50 играх.

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