"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"

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"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"

В рамках 7-го тура РПЛ московское "Динамо" уступило "Нижнему Новгороду".

Благодаря победе "Нижний Новгород" поднялся на 6-е место. "Динамо" остается четвертым.

"Динамо" - "Нижний Новгород" 1:2

Голы: Макаров, 13 - 1:0, Горбунов, 75 - 1:1, Калинский, 83 - 1:2

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Моро (Грулев, 86), Шиманьски, Макаров, Захарян, Тюкавин (Н`Жи, 71).

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Каккоев (Могилевец, 24; Ткачук, 73), Шарипов (Сулейманов, 46), Баляй (Горбунов, 60), Эннин.

Удаление: Масоэро (88).

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