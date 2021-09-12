"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
Фото: твиттер "Нижнего Новгорода"
В рамках 7-го тура РПЛ московское "Динамо" уступило "Нижнему Новгороду".
Благодаря победе "Нижний Новгород" поднялся на 6-е место. "Динамо" остается четвертым.
"Динамо" - "Нижний Новгород" 1:2
Голы: Макаров, 13 - 1:0, Горбунов, 75 - 1:1, Калинский, 83 - 1:2
"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Моро (Грулев, 86), Шиманьски, Макаров, Захарян, Тюкавин (Н`Жи, 71).
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Каккоев (Могилевец, 24; Ткачук, 73), Шарипов (Сулейманов, 46), Баляй (Горбунов, 60), Эннин.
Удаление: Масоэро (88).
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