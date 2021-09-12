"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А

Фото: твиттер "Милана"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Лацио".

Благодаря победе "Милан" возглавил турнирную таблицу.

"Милан" - "Лацио" 2:0

Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Ибрагимович, 67 - 2:0

"Милан": Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Флоренци (Салемакерс, 61), Кессиэ (Бакайоко, 61; Беннасер, 74), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау (Ибрагимович, 60), Браим Диас (Балло-Туре, 80).

"Лацио": Рейна, Марушич (Ладзари, 64), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 74), Педро (Моро, 84), Иммобиле (Мурики, 84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).

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