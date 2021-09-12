"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис"

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"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис"Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Кадиса".

"Кадис" - "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Ойарсабаль, 71 - 0:1, Ойарсабаль (пен), 84 - 0:2

"Кадис": Ледесма, Карселен (Кальдерон, 85), Кала, Маркос Мауро, Эспино, Сальви Санчес, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Йонссон (Осмайич, 59), Негредо (Хименес, 59), Собрино.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 90), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Субименди, 79), Мерино, Гевара, Порту (Янузай, 73), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль (Лобете, 90).

Удаление: Кала (83).

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