Ибрагимович стал рекордсменом Серии А

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Ибрагимович стал рекордсменом Серии АФото: твиттер "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отметился голом в игре против "Лацио" (2:0).

Как сообщает MisterChip, швед стал самым возрастным иностранцем, забившим в Серии А.

Отметим, что Ибрагимович забил гол в возрасте 39 лет и 344 дня.

Это было первое появление Ибрагимовича на поле после четырех месяцев восстановления от травмы.

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