Ибрагимович стал рекордсменом Серии А

Фото: твиттер "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отметился голом в игре против "Лацио" (2:0).

Как сообщает MisterChip, швед стал самым возрастным иностранцем, забившим в Серии А.

Отметим, что Ибрагимович забил гол в возрасте 39 лет и 344 дня.

Это было первое появление Ибрагимовича на поле после четырех месяцев восстановления от травмы.

Читайте также: "Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А. | http://soccernews.ru