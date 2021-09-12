Агент хавбека "Бенфики" высказался об интересе со стороны "Ростова"

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Агент хавбека "Бенфики" высказался об интересе со стороны "Ростова"Фото: инстаграм Пиреса

Нильсон Моура, агент хавбека "Бенфики" Габриэла Пиреса, прокомментировал информацию об интересе "Ростова" к его клиенту.

"К Габриэлу действительно был конкретный интерес от "Ростова", однако не сложилось", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что трансферная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Пиреса один гол и три ассиста в 32 играх.

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