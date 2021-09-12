Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги

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Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Из основных событий тура стоит отметить крупную победу "Баварии" над "РБ Лейпцигом" и результативный матч в Леверкузене между "Байером" и дортмундской "Боруссией".

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4
Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4

"Гройтер Фюрт" - "Вольфсбург" 0:2
Голы: Нмеча, 10 - 0:1, Вегорст, 90 (с пенальти) - 0:2

"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд 3:4
Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4

"Айнтрахт" - "Штутгарт" 1:1
Голы: Костич, 79 - 1:0, Мармуш, 88 - 1:1

"Бохум" - "Герта" 1:3
Голы: Сердар, 37 - 0:1, Сердар, 43 - 0:2, Цоллер, 59 - 1:2, Маолида, 78 - 1:3

"Боруссия" М - "Арминия" 3:1
Голы: Штиндль, 35 - 1:0, Окугава, 45 - 1:1, Штиндль, 69 - 2:1, Закария, 72 - 3:1

"Фрайбург" - "Кельн" 1:1
Голы: Модест, 33 - 0:1, Чихос (аг), 89 - 1:1

"Унион Берлин" - "Аугсбург" 0:0

"Хоффенхайм" - "Майнц" 0:2
Голы: Буркардт, 21 - 0:1, Ингвартсен, 77 - 0:2

Турнирное положение: "Вольфсбург" (12), "Бавария" (10), "Боруссия" Д (9), "Майнц" (9), "Фрайбург" (8), "Байер" (7), "Кельн" (7), "Унион Берлин" (6), "Хоффенхайм" (4), "Штутгарт" (4), "Боруссия" М (4), "РБ Лейпциг" (3), "Бохум" (3), "Арминия" (3), "Айнтрахт" (3), "Герта" (3), "Аугсбург" (2), "Гройтер Фюрт" (1).

Читайте также: "Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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