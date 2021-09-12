Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Из основных событий тура стоит отметить крупную победу "Баварии" над "РБ Лейпцигом" и результативный матч в Леверкузене между "Байером" и дортмундской "Боруссией".

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4

Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4

"Гройтер Фюрт" - "Вольфсбург" 0:2

Голы: Нмеча, 10 - 0:1, Вегорст, 90 (с пенальти) - 0:2

"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд 3:4

Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4

"Айнтрахт" - "Штутгарт" 1:1

Голы: Костич, 79 - 1:0, Мармуш, 88 - 1:1

"Бохум" - "Герта" 1:3

Голы: Сердар, 37 - 0:1, Сердар, 43 - 0:2, Цоллер, 59 - 1:2, Маолида, 78 - 1:3

"Боруссия" М - "Арминия" 3:1

Голы: Штиндль, 35 - 1:0, Окугава, 45 - 1:1, Штиндль, 69 - 2:1, Закария, 72 - 3:1

"Фрайбург" - "Кельн" 1:1

Голы: Модест, 33 - 0:1, Чихос (аг), 89 - 1:1

"Унион Берлин" - "Аугсбург" 0:0

"Хоффенхайм" - "Майнц" 0:2

Голы: Буркардт, 21 - 0:1, Ингвартсен, 77 - 0:2

Турнирное положение: "Вольфсбург" (12), "Бавария" (10), "Боруссия" Д (9), "Майнц" (9), "Фрайбург" (8), "Байер" (7), "Кельн" (7), "Унион Берлин" (6), "Хоффенхайм" (4), "Штутгарт" (4), "Боруссия" М (4), "РБ Лейпциг" (3), "Бохум" (3), "Арминия" (3), "Айнтрахт" (3), "Герта" (3), "Аугсбург" (2), "Гройтер Фюрт" (1).

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