Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.
Из основных событий тура стоит отметить крупную победу "Баварии" над "РБ Лейпцигом" и результативный матч в Леверкузене между "Байером" и дортмундской "Боруссией".
"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:4
Голы: Левандовски (пен), 12 - 0:1, Мусиала, 47 - 0:2, Сане, 54 - 0:3, Лаймер, 58 - 1:3, Шупо-Мотинг, 90 - 1:4
"Гройтер Фюрт" - "Вольфсбург" 0:2
Голы: Нмеча, 10 - 0:1, Вегорст, 90 (с пенальти) - 0:2
"Байер" Леверкузен – "Боруссия" Дортмунд 3:4
Голы: Виртц, 9 - 1:0, Холанд, 37 - 1:1, Шик, 45 - 2:1, Брандт, 49 - 2:2, Диаби, 55 - 3:2, Геррейру, 71 - 3:3, Холанд, 77 (с пенальти) - 3:4
"Айнтрахт" - "Штутгарт" 1:1
Голы: Костич, 79 - 1:0, Мармуш, 88 - 1:1
"Бохум" - "Герта" 1:3
Голы: Сердар, 37 - 0:1, Сердар, 43 - 0:2, Цоллер, 59 - 1:2, Маолида, 78 - 1:3
"Боруссия" М - "Арминия" 3:1
Голы: Штиндль, 35 - 1:0, Окугава, 45 - 1:1, Штиндль, 69 - 2:1, Закария, 72 - 3:1
"Фрайбург" - "Кельн" 1:1
Голы: Модест, 33 - 0:1, Чихос (аг), 89 - 1:1
"Унион Берлин" - "Аугсбург" 0:0
"Хоффенхайм" - "Майнц" 0:2
Голы: Буркардт, 21 - 0:1, Ингвартсен, 77 - 0:2
Турнирное положение: "Вольфсбург" (12), "Бавария" (10), "Боруссия" Д (9), "Майнц" (9), "Фрайбург" (8), "Байер" (7), "Кельн" (7), "Унион Берлин" (6), "Хоффенхайм" (4), "Штутгарт" (4), "Боруссия" М (4), "РБ Лейпциг" (3), "Бохум" (3), "Арминия" (3), "Айнтрахт" (3), "Герта" (3), "Аугсбург" (2), "Гройтер Фюрт" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20