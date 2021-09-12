Лапорта ответил на высказывания Тебаса

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Лапорта ответил на высказывания Тебаса Фото: твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на высказывания главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Я нахожу заявления Тебаса неуместными. Вместо взаимопонимания и гармонии он добивается конфликтов и конфронтаций.

У него болезненная одержимость поиском путей навредить "Барселоне" и ее ценностям. Однако мы хорошо его знаем", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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