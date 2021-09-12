Ибрагимович показал фото своего колена после операции

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Ибрагимович показал фото своего колена после операцииФото: твиттер Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в игре с "Лацио" (2:0).

Отметим, что 39-летний швед вернулся на поле после четырех месяцев восстановления от травмы и забил через 7 минут после выхода на поле.

В своем твиттере Ибрагимович показал фото своего колена после операции.

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