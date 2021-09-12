Тренер "Лацио" Сарри получил красную карточку из-за конфликта с игроком "Милана"

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Тренер "Лацио" Сарри получил красную карточку из-за конфликта с игроком "Милана"Фото: сайт Серии А

Игра 3-го тура Серии А "Милан" - "Лацио" завершилась перепалкой.

После окончания матча хавбек "россонери" Алексис Салемакерс бурно праздновал победу возле скамейки "Лацио". Наставник римлян Маурицио Сарри попросил футболиста проявить уважение, после чего начался конфликт.

В ситуацию вмешался Златан Ибрагимович, который заставил Салемакерса извиниться перед Сарри. Однако тренеру все равно была показана красная карточка.

"Вы должны иметь уважение. Этот парень сделал жест, которого не делают по отношению к людям, которые находятся в моём возрасте, после чего Ибрагимович заставил его извиниться передо мной. Но ничего особенного, такое иногда случается на поле", - заявил Сарри.

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