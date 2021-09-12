"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала победу над "Сассуоло".
Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют в активе 9 очков и возглавляют турнирную таблицу.
"Рома" - "Сассуоло" 2:1
Голы: Кристанте, 37 - 1:0, Джуричич, 57 - 1:1, Эль-Шаарави, 90 - 2:1
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Верету (Карлес Перес, 74), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Шомуродов, 74), Абрахам.
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Траоре, 84), Лопес, Бога (Кирьякопулос, 89), Фраттези (Айхан, 84), Берарди (Дефрель, 77), Распадори (Скамакка, 46).
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|Команда
|М
|О
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17