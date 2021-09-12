"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А

Теги ромалацио

"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию АФото: твиттер "Ромы"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала победу над "Сассуоло".

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют в активе 9 очков и возглавляют турнирную таблицу.

"Рома" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Кристанте, 37 - 1:0, Джуричич, 57 - 1:1, Эль-Шаарави, 90 - 2:1

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Верету (Карлес Перес, 74), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Шомуродов, 74), Абрахам.

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Траоре, 84), Лопес, Бога (Кирьякопулос, 89), Фраттези (Айхан, 84), Берарди (Дефрель, 77), Распадори (Скамакка, 46).

Читайте также: "Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 сентября

Главные новости дня: 12 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов