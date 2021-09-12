"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала победу над "Сассуоло".

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют в активе 9 очков и возглавляют турнирную таблицу.

"Рома" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Кристанте, 37 - 1:0, Джуричич, 57 - 1:1, Эль-Шаарави, 90 - 2:1

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Верету (Карлес Перес, 74), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Шомуродов, 74), Абрахам.

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Траоре, 84), Лопес, Бога (Кирьякопулос, 89), Фраттези (Айхан, 84), Берарди (Дефрель, 77), Распадори (Скамакка, 46).

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