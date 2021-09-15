"Спартак" проиграл 4 из 6 домашних игр в текущем сезоне

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" в текущем сезоне имеет не лучшую статистику в домашних играх.

Подопечные Руя Витории одержали победы в двух играх из шести, которые проходили на "Открытие Банк Арене", - у "Урала" (1:0) и "Химок" (3:1).

Напомним, что московский клуб проиграл дома - "Бенфике" (0:2), "Нижнему Новгороду" (1:2), "Сочи" (1:2) и "Легии" (0:1).

В следующей домашней игре "Спартак" сыграет против "Уфы".

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