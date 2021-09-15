Черчесов высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Черчесова
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее.
"Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши со мной не связывались.
Я проработал со сборной пять лет. После этого нужно уйти в тень и проанализировать свою работу. Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову.
Тренеру важно заниматься самоанализом. Без разницы, провалился ты или добился успеха. Необходимо понять, по какой причине результат вышел именно таким", - приводит слова Черчесова Meczyki.pl.
Напомним, что Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год.
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