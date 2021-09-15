Черчесов высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Черчесова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее.

"Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши со мной не связывались.

Я проработал со сборной пять лет. После этого нужно уйти в тень и проанализировать свою работу. Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову.

Тренеру важно заниматься самоанализом. Без разницы, провалился ты или добился успеха. Необходимо понять, по какой причине результат вышел именно таким", - приводит слова Черчесова Meczyki.pl.

Напомним, что Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год.

Читайте также: Черчесов высказался об уходе Фернандеса из сборной России. | http://soccernews.ru