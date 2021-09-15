Витория показал худший результат среди тренеров "Спартака" за 45 лет по проценту набранных очков в 10 стартовых играх

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" уступил "Легии" (0:1) в игре 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Таким образом, в 10 стартовых матчах под руководством Руя Витории "Спартак" одержал 3 победы, один раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. За 10 игр команда набрала 33,33% очков из всех возможных.

Худшие показатели среди тренеров "Спартака" в 10 стартовых матчах были у Петра Исакова (30%, 1935 год), Анатолия Крутикова (26,67%, 1976 год) и Сергея Сальникова (23,33%, 1964 год).

Топ-5 тренеров "Спартака" по этому показателю - Василий Соколов (86,67%), Олег Романцев и Станислав Черчесов (оба - по 80%), Валерий Карпин (73,44%) и Константин Бесков (70%).

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