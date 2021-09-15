Витория прокомментировал поражение от "Легии"

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Наставник "Спартака" Руй Витория подвел итоги игры против "Легии" (0:1) в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы.

"Очень трудно признавать этот результат, принимать поражение, так как вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.

Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У "Легии" было всего два шанса забить гол, однако футбол на таком уровне - это про детали, они решают все", - приводит слова Витории "Матч ТВ".

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