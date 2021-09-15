Дортмундская "Боруссия" добыла победу над "Бешикташем"
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Бешикташ".
"Бешикташ" Турция - "Боруссия" Д Германия 1:2
Голы: Беллингем, 20 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Монтеро, 90 - 1:2
"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала, Геззаль (Тере, 89), Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Ларин (Караман, 61).
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру, Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллингем (Вольф, 69), Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд (Кнауфф, 86).
Читайте также: "Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" вырвал победу над "Интером"
-
"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами
-
Президент "Атлетико" просит болельщиков не освистывать Гризманна
-
Mundo Deportivo: У руководства "Барселоны" в приоритете финансовые проблемы, а не спортивные результаты
-
Бруну Фернандеш определился со своим будущим
-
"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой
-
Черчесов высказался о результатах "Спартака"
-
Холанд забил 21 гол в Лиге Чемпионов как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист
-
Радимов отреагировал на поражение "Спартака" от "Легии"
-
Дортмундская "Боруссия" добыла победу над "Бешикташем"
-
"Шахтер" проиграл "Шерифу" в матче Лиги Чемпионов
-
Витория прокомментировал поражение от "Легии"
-
Кейн готов продлить контракт с "Тоттенхэмом", но при одном условии
-
Витория показал худший результат среди тренеров "Спартака" за 45 лет по проценту набранных очков в 10 стартовых играх
-
Черчесов высказался о своем будущем
-
"Спартак" проиграл 4 из 6 домашних игр в текущем сезоне
-
"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
-
"Челси" и Рюдигер зашли в тупик в переговорах о новом контракте
-
"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4