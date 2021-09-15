Дортмундская "Боруссия" добыла победу над "Бешикташем"

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Дортмундская "Боруссия" добыла победу над "Бешикташем"Фото: твиттер "Боруссии"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Бешикташ".

"Бешикташ" Турция - "Боруссия" Д Германия 1:2

Голы: Беллингем, 20 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Монтеро, 90 - 1:2

"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Велинтон, Монтеро, Нсакала, Геззаль (Тере, 89), Хатчинсон (Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Ларин (Караман, 61).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 70), Аканджи, Геррейру, Брандт (Витцель, 46), Дауд, Беллингем (Вольф, 69), Ройс, Мален (Мукоко, 70), Холанд (Кнауфф, 86).

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