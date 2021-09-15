Холанд забил 21 гол в Лиге Чемпионов как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист

Фото: твиттер УЕФА

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в игре 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (2:1).

Отметим, что это 21-й гол норвежца в рамках ЛЧ. Для этого ему понадобилось 17 игр.

Как сообщает Gracenote Live, Холанд забил 21 гол в ЛЧ как минимум на 10 игр быстрее, чем любой другой игрок. До этого рекордсменом по этому показателю был Руд ван Нистелрой, забивший 21 гол за 27 игр в Лиге Чемпионов.

Всего за "Боруссию" Холанд забил 66 голов в 66 матчах.

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