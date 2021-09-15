Черчесов высказался о результатах "Спартака"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после поражения "Спартака" от "Легии" (0:1).

"Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино игру между "Спартаком" и "Легией". Матч получился напряженным, что не удивительно - для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, однако не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в игре такого уровня.

В результате в концовке встречи одна из контратак "Легии", которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается "Спартака", то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять игр с непростыми соперниками, однако на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних играх болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

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