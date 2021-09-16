Тренер "Шерифа" Вернидуб высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Фото: твиттер "Шерифа"

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб после победы над "Шахтером" (2:0) в Лиге Чемпионов затронул тему лимита на легионеров в России.

"Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. В Украине тоже есть лимит, однако он незначительный. "Шахтер" и "Динамо" поэтому и являются всегда участниками Лиги Чемпионов. "Шахтер" не раз выходил из группы ЛЧ. Та работа "Шахтера", которую он проводит, какое количество бразильцев было продано, и в какие топ-клубы - "Баварию", "Манчестер Сити".

В России, к сожалению, просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают.

В "Шерифе" по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать. У нас почти нет игроков старше 30 лет, максимум - 27. Возможно, если лимит поменяется, что-то изменится", - приводит слова Вернидуба "Спорт-Экспресс".

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