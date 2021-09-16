"Спартак" высказался о возможном продлении контракта с Бакаевым
Фото: инстаграм Бакаева
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о переговорах с полузащитником Зелимханом Бакаевым о новом контракте.
"Клуб готовит футболисту предложение о продлении контракта. Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны футболиста тоже", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Ранее появилась информация, что Бакаев требует от клуба зарплату в размере два миллиона евро за сезон. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.
В текущем сезоне Бакаев отметился одним голом в 10 играх.
Читайте также: В "Спартаке" отреагировали на новость о приглашении скаута ПСЖ на пост спортивного директора. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Щенникова
-
Холанд - лучший футболист августа в Бундеслиге
-
"Спартак" высказался о возможном продлении контракта с Бакаевым
-
Ломовицкий извинился за матч с "Легией"
-
Защитник "Манчестер Сити" Аке посвятил дебютный гол в Лиге Чемпионов отцу, который умер во время матча
-
Шевченко может возглавить сборную Турции
-
Заболотный может пропустить матч со "Спартаком"
-
"Боруссия" Дортмунд заинтересована в услугах Тимо Вернера
-
Мойзе Кин высказался по поводу ухода Роналду из "Ювентуса"
-
Ибрагимович может не сыграть в матче с "Ювентусом"
-
Брейтуэйта прооперировали после серьезной травмы
-
Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов
-
Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас
-
"Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати
-
В "Спартаке" ждут результатов от команды
-
Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе
-
1
Губерниев готов возглавить "Спартак"
-
Лемар избежал серьезной травмы
-
Комбаров прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в ЛЕ
-
Болельщики "Атлетико" свистом встретили Гризманна в первом для него домашнем матче