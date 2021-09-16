"Спартак" высказался о возможном продлении контракта с Бакаевым

Фото: инстаграм Бакаева

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о переговорах с полузащитником Зелимханом Бакаевым о новом контракте.

"Клуб готовит футболисту предложение о продлении контракта. Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны футболиста тоже", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что Бакаев требует от клуба зарплату в размере два миллиона евро за сезон. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.

В текущем сезоне Бакаев отметился одним голом в 10 играх.

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