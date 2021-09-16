Холанд - лучший футболист августа в Бундеслиге

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд - лучший футболист августа в БундеслигеФото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом августа в Бундеслиге.

В минувшем месяце 21-летний норвежец забил три гола и отдал три ассиста в трех играх.

Всего в этом сезоне Холанд провел 7 игр, в которых отметился 9 голами и тремя результативными передачами.

Читайте также: Холанд забил 21 гол в Лиге Чемпионов как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист. | http://soccernews.ru
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