"Бетис" в результативном матче одолел "Селтик", "Байер" обыграл "Ференцварош", "Лацио" уступил "Галатасараю"

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"Бетис" в результативном матче одолел "Селтик", "Байер" обыграл "Ференцварош", "Лацио" уступил "Галатасараю"Фото: твиттер "Бетиса"

Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа Е

"Галатасарай" Турция - "Лацио" Италия 1:0

Гол: Стракоша (аг), 66 - 1:0

"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы (Кылынч, 78), Чикылдэу (Мохамед, 90), Актюркоглу (Бабел, 79), Моруцан (Фегули, 85), Кутлу, Дервишоглу (Луйиндама, 90).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 84), Луис Альберто (Башич, 65), Акпа-Акпро (Милинкович-Савич, 56), Ладзари, Дзакканьи, Иммобиле (Мурики, 56), Фелипе Андерсон (Педро, 66).   


Группа F

"Мидтьюлланд" Дания - "Лудогорец" Болгария 1:1

Голы: Исаксен, 3 - 1:0, Десподов, 32 - 1:1

"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва (Колс, 85), Эвандер, Нвадике, Систо (Шарлес, 86), Исаксен (Станге, 75), Жуниор Брумадо (Мабил, 75).

"Лудогорец": Кахлина, Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са, Недялков (Пинас, 54), Баджи, Гонсалвес, Алекс Сантана (Янков, 74), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Тшибота, 61), Текпетей (Вердон, 74).


"Црвена Звезда" Сербия - "Брага" Португалия 2:1

Голы: Родич, 74 - 1:0, Галено, 76 - 1:1, Катаи (пен), 85 - 2:1

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Драгович, Дегенек, Родич, Катаи (Срнич, 87), Саного (Панков, 87), Канга, Иванич, Бен-Набуан (Дьони, 39), Живкович (Крстичич, 65).

"Брага": Матеус, Фабиано (Ян Коуто, 87), Оливейра (Секейра, 87), Диогу Лейте, Тормена, Лукас Минейро (Андре Орта, 78), Эль-Мусрати, Пьязон (Фабиу Мартинш, 78), Рикарду Орта, Абель Руис (Марио Гонсалес, 70), Галено.  


Группа G

"Байер" Германия - "Ференцварош" Венгрия 2:1

Голы: Ммаэ, 8 - 0:1, Паласиос, 37 - 1:1, Виртц, 69 - 2:1

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Инкапиэ, 67), Демирбай, Паласиос (Арангис, 50), Адли (Бельараби, 67), Виртц (Амири, 81), Аларио (Шик, 67), Диаби.

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Блажич, Чивич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 87), Вечеи (Узуни, 66), Сакариассен, Лончар (Гаврич, 76), Нген, Ммаэ.


"Бетис" Испания - "Селтик" Шотландия 4:3

Голы: Айети, 13 - 0:1, Юранович (пен), 27 - 0:2, Миранда, 32 - 1:2, Хуанми, 34 - 2:2, Иглесиас, 50 - 3:2, Хуанми, 53 - 4:2, Ралстон, 87 - 4:3

"Бетис": Браво, Монтойя, Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 69), Гуардадо (Вильям Карвалью, 69), Хоакин (Руибаль, 54), Каналес (Гонсалес, 82), Хуанми, Фекир (Родригес, 68), Иглесиас.

"Селтик": Харт, Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Юранович, Рогич, Тернбулл, Соро (Маккарти, 56), Монтгомери, Айети, Жота.


Группа Н

"Динамо" Загреб Хорватия - "Вест Хэм" Англия 0:2

Голы: Антонио, 21 - 0:1, Райс, 50 - 0:2

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 63), Теофиль-Катрин (Юрич, 46), Лауритсен, Шутало, Адеми, Мишич (Толич, 75), Иванушец (Гояк, 84), Франьич, Петкович, Оршич (Менало, 83).

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Зума, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 52), Влашич (Боуэн, 69), Соучек, Райс (Нобл, 83), Форнальс (Масуаку, 83), Антонио (Ярмоленко, 83).


"Рапид" Вена Австрия - "Генк" Бельгия 0:1

Гол: Онуачу, 90 - 0:1

"Рапид" Вена: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Граймль (Виммер, 83), Улльманн (Ауэр, 74), Айву, Граховац (Петрович, 58), Аразе (Шик, 58), Фунтас (Кнасмюлльнер, 74), Кара, Грюлль.

"Генк": Вандевордт, Муньос, Лукуми, Куэста, Артеага, Эйтинг (Маккензи, 90), Хейнен, Торстведт, Онуачу, Бонгонда (Ндайишимийе, 46), Ито.

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