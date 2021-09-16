"Челси" не имеет права обратного выкупа Томори

Теги миланчелсификайо томори

"Челси" не имеет права обратного выкупа Томори Фото: инстаграм Томори

Стали известны новые подробности трансфера защитника Фикайо Томори из "Челси" в "Милан".

По сведениям журналист Фабрицио Романо, у лондонского клуба нет права обратного выкупа футболиста. При этом отмечается, что "россонери" не намерены продавать игрока и он считается неприкасаемым.

Напомним, что "Милан" выкупил Томори у "Челси" за 29 миллионов евро.

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