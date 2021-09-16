"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ренном" в Лиге конференций
Фото: твиттер "Ренна"
В игре 1-го тура групповой стадии Лиги конференций "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ренном".
"Ренн" Франция - "Тоттенхэм" Англия 2:2
Голы: Баде (аг), 11 - 0:1, Те, 23 - 1:1, Лаборд, 71 - 2:1, Хейбьерг, 76 - 2:2
"Ренн": Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 79), Те, Бурижо, Сантамария (Мартен, 86), Лаборд, Гирасси (Тель, 90), Сулемана (Угошукву, 79).
"Тоттенхэм": Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Дэвис, Лукас Моура (Скарлетт, 54), Ндомбеле (Алли, 79), Скипп, Кейн (Эмерсон, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30), Хиль.
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