"Барселона" утвердила бюджет на сезон

Фото: сайт "Барселоны"

Руководство "Барселоны" на заседании совета директоров обсудило финансовое состояние клуба.

Как сообщает сайт клуба, было принято решение закрыть финансовый год 2020/21 с убытком в 481 миллион евро.

Кроме того, был утвержден операционный бюджет на сезон-2021/22 года в размере 765 миллионов евро.

Отметим, что операционный бюджет прогнозирует доходы и расходы в следующем операционном периоде, включая прогнозы продаж, производства и операционных расходов.

Читайте также: Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас. | http://soccernews.ru