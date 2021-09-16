"Барселона" утвердила бюджет на сезон

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"Барселона" утвердила бюджет на сезонФото: сайт "Барселоны"

Руководство "Барселоны" на заседании совета директоров обсудило финансовое состояние клуба.

Как сообщает сайт клуба, было принято решение закрыть финансовый год 2020/21 с убытком в 481 миллион евро.

Кроме того, был утвержден операционный бюджет на сезон-2021/22 года в размере 765 миллионов евро.

Отметим, что операционный бюджет прогнозирует доходы и расходы в следующем операционном периоде, включая прогнозы продаж, производства и операционных расходов.

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