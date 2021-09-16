"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в еврокубках
Фото: твиттер "Локомотива"
"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (1:1) в игре Лиги Европы.
Таким образом, "железнодорожники" продлили свою безвыигрышную серию в еврокубках до 12 игр - четыре ничьи и восемь поражений.
В последний раз "Локомотив" побеждал в еврокубках 18 сентября 2019 года - победа над "Байером" (2:1) в группе Лиги Чемпионов.
Следующим соперником "Локо" по Лиге Европы станет "Лацио".
Читайте также: "Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
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