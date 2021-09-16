Араухо близок к продлению контракта с "Барселоной"

Фото: инстаграм Араухо

"Барселона" хочет продлить соглашение с защитником Рональдом Араухо.

Как сообщает ESPN, стороны близки к согласованию всех деталей новой сделки. Переговоры ведутся с лета.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан на пять лет. Действующее соглашение уругвайца истекает в 2023 году.

В новом сезоне Араухо принял участие в четырех матчах.

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