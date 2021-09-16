Ибрагимович высказался о Суперлиге

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о европейской Суперлиге.

"Коронавирус сильно ударил по финансам клубов. И клубы, которые больше всего пострадали, пытались получить экономическую поддержку. Однако когда была придумана Суперлига, никто не спрашивал об этом футболистов.

Первый вопрос должен был быть к нам: хотите ли вы играть в этом турнире или нет? Итак, тот, кто изобрел Суперлиги, уже совершил ошибку, потому что я тот футболист, который затем должен выйти на поле в этом турнире, а у меня этого не спрашивали" - приводит слова шведа Tuttojuve.

Напомним, что "Милан" входил в число клубов-основателей Суперлиги, однако позже клуб вышел из проекта.

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