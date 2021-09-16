"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"

Теги лестер ситинаполирейнджерслионолимпиакос пиреймонакопсв

"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"Фото: твиттер "Лестера"

Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа А

"Брондбю" Дания - "Спарта" Прага Чехия 0:0

"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Рустед (Боркяйе, 75), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 85), Радошевич, Френдруп, Слиман (Каппис, 69), Хедлунд (Павлович, 75), Уре (Дивкович, 69).

"Спарта" Прага: Ницэ, Визнер, Челюстка, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 38), Павелка, Сачек (Дрхал, 90), Соучек, Гараслин (Моберг-Карлссон, 64), Пешек, Гложек.


"Рейнджерс" Шотландия - "Лион" Франция 0:2

Голы: Токо-Экамби, 23 - 0:1, Тавернье (аг), 55 - 0:2

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун, Голдсон, Баришич, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем, Камара, Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).


Группа В

ПСВ Нидерланды - "Реал Сосьедад" Испания 2:2

Голы: Гетце, 31 - 1:0, Янузай, 33 - 1:1, Исак, 39 - 1:2, Гакпо, 54 - 2:2

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел (Томас, 63), Захави (Винисиус, 63), Гакпо (Брума, 89), Мадуэке (Вертессен, 63).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Кристо Ромеро, 79), Элустондо, Ле Норман (Субельдия, 61), Муньос (Пачеко, 61), Мерино, Гевара, Субименди, Янузай (Горосабель, 79), Исак (Серлот, 83), Ойарсабаль.


"Монако" Монако - "Штурм" Австрия 1:0

Гол: Диатта, 66 - 1:0

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Павлович, Желсон Мартинш (Головин, 46), Тчуамени, Матазо (Фофана, 73), Якобс (Кайо Энрике, 46), Фолланд (Бен-Йеддер, 61), Изидор (Фабрегас, 46), Диатта.

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович (Егер, 71), Вютрих (Гайрхофер, 78), Аффенгрубер, Данте, Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 71), Горенц-Станкович, Любич, Янчер (Саркария, 61), Йебоа (Ньянгбо, 71).   


Группа С

"Лестер" Англия - "Наполи" Италия 2:2

Голы: Перес, 9 - 1:0, Барнс, 64 - 2:0, Осимхен, 69 - 2:1, Осимхен, 87 - 2:2

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Барнс, Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо (Варди, 87), Дака (Лукман, 71).

"Наполи": Оспина, Малькюи (Жезус, 84), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Элмаз, 64), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Петанья, 84), Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимхен.

Удаление: Ндиди (90).


Группа D

"Айнтрахт" Германия - "Фенербахче" Турция 1:1

Голы: Озил, 10 - 0:1, Ламмерс, 41 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Камада, Костич, Соу, Якич, Борре (Хеуге, 72), Ламмерс.

"Фенербахче": Байындыр, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Гюмюшкая, 77), Луис Густаво, Яндаш (Майер, 77), Озил (Пелкас, 76), Валенсия (Бериша, 76), Росси.


"Олимпиакос" Греция - "Антверпен" Бельгия 2:1

Голы: Эль-Араби, 52 - 1:0, Саматта, 74 - 1:1, Рябчук, 87 - 2:1

"Олимпиакос": Вацлик, Карбовник, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, Камара (Кунде, 81), Камара (Врусай, 81), Эль-Араби (Ба, 88), Оньекуру (Соарес, 81).

"Антверпен": Бюте, Бута, де Лат, Диниш Алмейда, Мийоси (Бенсон, 67), Батай, Наингголан (Геркенс, 67), Верстрате, Саматта, Фрай (Эггештайн, 80), Фишер.

Удаление: Батай (90).

Читайте также: "Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" утвердила бюджет на сезон

"Барселона" утвердила бюджет на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов