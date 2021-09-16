"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
Фото: твиттер "Лестера"
Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа А
"Брондбю" Дания - "Спарта" Прага Чехия 0:0
"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Рустед (Боркяйе, 75), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 85), Радошевич, Френдруп, Слиман (Каппис, 69), Хедлунд (Павлович, 75), Уре (Дивкович, 69).
"Спарта" Прага: Ницэ, Визнер, Челюстка, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 38), Павелка, Сачек (Дрхал, 90), Соучек, Гараслин (Моберг-Карлссон, 64), Пешек, Гложек.
"Рейнджерс" Шотландия - "Лион" Франция 0:2
Голы: Токо-Экамби, 23 - 0:1, Тавернье (аг), 55 - 0:2
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун, Голдсон, Баришич, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем, Камара, Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).
Группа В
ПСВ Нидерланды - "Реал Сосьедад" Испания 2:2
Голы: Гетце, 31 - 1:0, Янузай, 33 - 1:1, Исак, 39 - 1:2, Гакпо, 54 - 2:2
ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел (Томас, 63), Захави (Винисиус, 63), Гакпо (Брума, 89), Мадуэке (Вертессен, 63).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Кристо Ромеро, 79), Элустондо, Ле Норман (Субельдия, 61), Муньос (Пачеко, 61), Мерино, Гевара, Субименди, Янузай (Горосабель, 79), Исак (Серлот, 83), Ойарсабаль.
"Монако" Монако - "Штурм" Австрия 1:0
Гол: Диатта, 66 - 1:0
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Павлович, Желсон Мартинш (Головин, 46), Тчуамени, Матазо (Фофана, 73), Якобс (Кайо Энрике, 46), Фолланд (Бен-Йеддер, 61), Изидор (Фабрегас, 46), Диатта.
"Штурм": Зибенхандль, Газибегович (Егер, 71), Вютрих (Гайрхофер, 78), Аффенгрубер, Данте, Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 71), Горенц-Станкович, Любич, Янчер (Саркария, 61), Йебоа (Ньянгбо, 71).
Группа С
"Лестер" Англия - "Наполи" Италия 2:2
Голы: Перес, 9 - 1:0, Барнс, 64 - 2:0, Осимхен, 69 - 2:1, Осимхен, 87 - 2:2
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Барнс, Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо (Варди, 87), Дака (Лукман, 71).
"Наполи": Оспина, Малькюи (Жезус, 84), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Элмаз, 64), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Петанья, 84), Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимхен.
Удаление: Ндиди (90).
Группа D
"Айнтрахт" Германия - "Фенербахче" Турция 1:1
Голы: Озил, 10 - 0:1, Ламмерс, 41 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Камада, Костич, Соу, Якич, Борре (Хеуге, 72), Ламмерс.
"Фенербахче": Байындыр, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Гюмюшкая, 77), Луис Густаво, Яндаш (Майер, 77), Озил (Пелкас, 76), Валенсия (Бериша, 76), Росси.
"Олимпиакос" Греция - "Антверпен" Бельгия 2:1
Голы: Эль-Араби, 52 - 1:0, Саматта, 74 - 1:1, Рябчук, 87 - 2:1
"Олимпиакос": Вацлик, Карбовник, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, Камара (Кунде, 81), Камара (Врусай, 81), Эль-Араби (Ба, 88), Оньекуру (Соарес, 81).
"Антверпен": Бюте, Бута, де Лат, Диниш Алмейда, Мийоси (Бенсон, 67), Батай, Наингголан (Геркенс, 67), Верстрате, Саматта, Фрай (Эггештайн, 80), Фишер.
Удаление: Батай (90).
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|Группа A
|М
|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0