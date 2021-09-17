Николич прокомментировал результат матча с "Марселем"

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Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался об игре против "Марселя" (1:1).

"Доволен, как игроки "Локомотива" отработали сегодняшний матч. В начале игры у нас были хорошие подходы: старались выбегать из обороны, Смолов попадал в штангу...

К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Однако в целом я доволен работой команды", - приводит слова Николича "Чемпионат".

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