Николич прокомментировал результат матча с "Марселем"
Фото сайт РПЛ
Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался об игре против "Марселя" (1:1).
"Доволен, как игроки "Локомотива" отработали сегодняшний матч. В начале игры у нас были хорошие подходы: старались выбегать из обороны, Смолов попадал в штангу...
К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Однако в целом я доволен работой команды", - приводит слова Николича "Чемпионат".
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