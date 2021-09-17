"Барселона" и Дембеле обсуждают детали нового контракта

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" и Дембеле обсуждают детали нового контракта Фото инстаграм Усмана Дембеле

"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает Diario Sport, 24-летний игрок также хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, однако могут возникнуть проблемы при обсуждении финансовой части сделки.

Ожидается, что Дембеле восстановится после травмы через 3-4 недели. Он уже занимается на поле.

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