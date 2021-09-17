Агенты Бакаева отреагировали на информацию о требованиях игрока касательно зарплаты в "Спартаке"

Теги спартак москвазелимхан бакаев

Агенты Бакаева отреагировали на информацию о требованиях игрока касательно зарплаты в "Спартаке" Фото инстаграм Зелимхана Бакаева

Компания ProSportsManagement, представляющая интересы хавбека "Спартака" Зелимхана Бакаева, прокомментировали слухи о требованиях игрока увеличить зарплату.

"Мы со "Спартаком" договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Однако эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идeт нормальный рабочий диалог", - сообщили в компании.

Напомним, что соглашение Бакаева с клубом истекает следующим летом.

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