Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября

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Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентябряФото: твиттер "Локомотива"

Представляем результаты игр 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа А

"Брондбю" Дания - "Спарта" Прага Чехия 0:0

"Рейнджерс" Шотландия - "Лион" Франция 0:2
Голы: Токо-Экамби, 23 - 0:1, Тавернье (аг), 55 - 0:2

Турнирное положение: "Лион" (3), "Спарта" (1), "Брондбю" (1), "Рейнджерс" (0).


Группа В

ПСВ Нидерланды - "Реал Сосьедад" Испания 2:2
Голы: Гетце, 31 - 1:0, Янузай, 33 - 1:1, Исак, 39 - 1:2, Гакпо, 54 - 2:2

"Монако" Монако - "Штурм" Австрия 1:0
Гол: Диатта, 66 - 1:0
       
Турнирное положение: "Монако" (3), "Реал Сосьедад" (1), ПСВ (1), "Штурм" (0).


Группа С

"Лестер" Англия - "Наполи" Италия 2:2
Голы: Перес, 9 - 1:0, Барнс, 64 - 2:0, Осимхен, 69 - 2:1, Осимхен, 87 - 2:2

Турнирное положение: "Легия" (3), "Наполи" (1), "Лестер" (1), "Спартак" (0).


Группа D

"Айнтрахт" Германия - "Фенербахче" Турция 1:1
Голы: Озил, 10 - 0:1, Ламмерс, 41 - 1:1

"Олимпиакос" Греция - "Антверпен" Бельгия 2:1
Голы: Эль-Араби, 52 - 1:0, Саматта, 74 - 1:1, Рябчук, 87 - 2:1

Турнирное положение: "Олимпиакос" (3), "Фенербахче" (1), "Айнтрахт" (1), "Антверпен" (0).


Группа Е

"Галатасарай" Турция - "Лацио" Италия 1:0
Гол: Стракоша (аг), 66 - 1:0

"Локомотив" Россия - "Марсель" Франция 1:1
Голы: Ундер (пен), 59 - 0:1, Анджорин, 89 - 1:1

Турнирное положение: "Галатасарай" (3), "Марсель" (1), "Локомотив" (1), "Лацио" (0).


Группа F

"Мидтьюлланд" Дания - "Лудогорец" Болгария 1:1
Голы: Исаксен, 3 - 1:0, Десподов, 32 - 1:1

"Црвена Звезда" Сербия - "Брага" Португалия 2:1
Голы: Родич, 74 - 1:0, Галено, 76 - 1:1, Катаи (пен), 85 - 2:1

Турнирное положение: "Црвена Звезда" (3), "Лудогорец" (1), "Мидтьюлланд" (1), "Брага" (0).


Группа G

"Байер" Германия - "Ференцварош" Венгрия 2:1
Голы: Ммаэ, 8 - 0:1, Паласиос, 37 - 1:1, Виртц, 69 - 2:1

"Бетис" Испания - "Селтик" Шотландия 4:3
Гол: Айети, 13 - 0:1, Юранович (пен), 27 - 0:2, Миранда, 32 - 1:2, Хуанми, 34 - 2:2, Иглесиас, 50 - 3:2, Хуанми, 53 - 4:2, Ралстон, 87 - 4:3

Турнирное положение: "Бетис" (3), "Байер" (3), "Селтик" (0), "Ференцварош" (0).


Группа Н

"Динамо" Загреб Хорватия - "Вест Хэм" Англия 0:2
Голы: Антонио, 21 - 0:1, Райс, 50 - 0:2

"Рапид" Вена Австрия - "Генк" Бельгия 0:1
Гол: Онуачу, 90 - 0:1

Турнирное положение: "Вест Хэм" (3), "Генк" (3), "Рапид" (0), "Динамо" (0).

Читайте также: "Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
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2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
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1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
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