Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
Фото: твиттер "Локомотива"
Представляем результаты игр 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа А
"Брондбю" Дания - "Спарта" Прага Чехия 0:0
"Рейнджерс" Шотландия - "Лион" Франция 0:2
Голы: Токо-Экамби, 23 - 0:1, Тавернье (аг), 55 - 0:2
Турнирное положение: "Лион" (3), "Спарта" (1), "Брондбю" (1), "Рейнджерс" (0).
Группа В
ПСВ Нидерланды - "Реал Сосьедад" Испания 2:2
Голы: Гетце, 31 - 1:0, Янузай, 33 - 1:1, Исак, 39 - 1:2, Гакпо, 54 - 2:2
"Монако" Монако - "Штурм" Австрия 1:0
Гол: Диатта, 66 - 1:0
Турнирное положение: "Монако" (3), "Реал Сосьедад" (1), ПСВ (1), "Штурм" (0).
Группа С
"Лестер" Англия - "Наполи" Италия 2:2
Голы: Перес, 9 - 1:0, Барнс, 64 - 2:0, Осимхен, 69 - 2:1, Осимхен, 87 - 2:2
Турнирное положение: "Легия" (3), "Наполи" (1), "Лестер" (1), "Спартак" (0).
Группа D
"Айнтрахт" Германия - "Фенербахче" Турция 1:1
Голы: Озил, 10 - 0:1, Ламмерс, 41 - 1:1
"Олимпиакос" Греция - "Антверпен" Бельгия 2:1
Голы: Эль-Араби, 52 - 1:0, Саматта, 74 - 1:1, Рябчук, 87 - 2:1
Турнирное положение: "Олимпиакос" (3), "Фенербахче" (1), "Айнтрахт" (1), "Антверпен" (0).
Группа Е
"Галатасарай" Турция - "Лацио" Италия 1:0
Гол: Стракоша (аг), 66 - 1:0
"Локомотив" Россия - "Марсель" Франция 1:1
Голы: Ундер (пен), 59 - 0:1, Анджорин, 89 - 1:1
Турнирное положение: "Галатасарай" (3), "Марсель" (1), "Локомотив" (1), "Лацио" (0).
Группа F
"Мидтьюлланд" Дания - "Лудогорец" Болгария 1:1
Голы: Исаксен, 3 - 1:0, Десподов, 32 - 1:1
"Црвена Звезда" Сербия - "Брага" Португалия 2:1
Голы: Родич, 74 - 1:0, Галено, 76 - 1:1, Катаи (пен), 85 - 2:1
Турнирное положение: "Црвена Звезда" (3), "Лудогорец" (1), "Мидтьюлланд" (1), "Брага" (0).
Группа G
"Байер" Германия - "Ференцварош" Венгрия 2:1
Голы: Ммаэ, 8 - 0:1, Паласиос, 37 - 1:1, Виртц, 69 - 2:1
"Бетис" Испания - "Селтик" Шотландия 4:3
Гол: Айети, 13 - 0:1, Юранович (пен), 27 - 0:2, Миранда, 32 - 1:2, Хуанми, 34 - 2:2, Иглесиас, 50 - 3:2, Хуанми, 53 - 4:2, Ралстон, 87 - 4:3
Турнирное положение: "Бетис" (3), "Байер" (3), "Селтик" (0), "Ференцварош" (0).
Группа Н
"Динамо" Загреб Хорватия - "Вест Хэм" Англия 0:2
Голы: Антонио, 21 - 0:1, Райс, 50 - 0:2
"Рапид" Вена Австрия - "Генк" Бельгия 0:1
Гол: Онуачу, 90 - 0:1
Турнирное положение: "Вест Хэм" (3), "Генк" (3), "Рапид" (0), "Динамо" (0).
Читайте также: "Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0