Смородская: "Стыдно только за "Спартак"
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила выступления российских клубов в еврокубках.
"Не скажу, что "Локомотив" - единственный российский клуб, за который не стыдно в Европе. "Зенит" сыграл хорошо: ему фатально не повезло, однако они играли достойно, не испугались такого грозного соперника как "Челси".
Стыдно только за "Спартак". Стыдно, обидно и жалко - всё подходит. "Локомотив" укреплялся ковровыми закупками игроков, однако пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы "Локомотив" поборолся и зацепился за второе место в группе", - приводит слова Смородской "Чемпионат".
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