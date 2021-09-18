"Ювентус" зимой хочет подписать Икарди

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"Ювентус" зимой хочет подписать Икарди Фото: инстаграм Икарди

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в нападающем ПСЖ Мауро Икарди.

По сведениям Calciomercato, туринский клуб хочет подписать аргентинца в зимнее трансферное окно.

Напомним, что "Ювентус" уже предпринимал попытку трансфера Икарди минувшим летом, однако стороны не успели согласовать детали до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне на счету Икарди два гола в четырех играх.

Читайте также: ПСЖ назвал "Ювентусу" условие для трансфера Икарди. | http://soccernews.ru
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