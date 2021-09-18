"Фиорентина" Кокорина обыграла "Дженоа"
Фото: твиттер "Фиорентины"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" добыла выездную победу над "Дженоа".
Благодаря победе "Фиорентина" вышла на четвертое место. Отметим, что Александр Кокорин появился на поле на 81-й минуте.
"Дженоа" - "Фиорентина" 1:2
Голы: Сапонара, 60 - 0:1, Бонавентура, 89 - 0:2, Кришито (пен), 90 - 1:2
"Дженоа": Сиригу, Камбьязо (Бираски, 59), Максимович, Ванхойсден, Кришито, Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).
"Фиорентина": Дронговски, Одриосола (Бенасси, 81), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Пульгар (Амрабат, 78), Кастровилли (Данкан, 26), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).
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