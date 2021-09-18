Мбаппе близок к возвращению в строй
Фото: инстаграм Мбаппе
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе практически восстановился после травмы голеностопа.
Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний француз должен вернуться в строй в ближайшее время.
Возможно, он примет участие в игре против "Лиона", которая состоится 19 сентября.
В текущем сезоне на счету Мбаппе четыре гола и три результативные передачи в 6 матчах.
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