Мбаппе близок к возвращению в строй

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Мбаппе близок к возвращению в строй Фото: инстаграм Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе практически восстановился после травмы голеностопа.

Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний француз должен вернуться в строй в ближайшее время.

Возможно, он примет участие в игре против "Лиона", которая состоится 19 сентября.

В текущем сезоне на счету Мбаппе четыре гола и три результативные передачи в 6 матчах.

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